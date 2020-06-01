  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2020 09:24

Nadir görülen yırtıcı kuşu kurtarırken yaralandı

Kendisine haber verilen yaralı yırtıcı hayvanları kurtaran İbrahim Sargın, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde bir puhu kuşunun çalıların içinde sıkıştığı haberi verilince harekete geçti.

Nadir görülen yırtıcı kuşu kurtarırken yaralandı

1/ 70
Nadir görülen yırtıcı kuşu kurtarırken yaralandı

Kendisine haber verilen yaralı yırtıcı hayvanları kurtaran İbrahim Sargın, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde bir puhu kuşunun çalıların içinde sıkıştığı haberi verilince harekete geçti.

2/ 70
Nadir görülen yırtıcı kuşu kurtarırken yaralandı

Sargın, kimsenin kurtarmaya cesaret edemediği puhu kuşunu kendisine saldırmasına rağmen takıldığı çalıların içinden kurtarmayı başardı.

3/ 70
Nadir görülen yırtıcı kuşu kurtarırken yaralandı

Hayvansever, büyüklüğüyle dikkat çeken kuşu Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

4/ 70
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM