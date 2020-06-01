Nadir görülen yırtıcı kuşu kurtarırken yaralandı
Kendisine haber verilen yaralı yırtıcı hayvanları kurtaran İbrahim Sargın, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde bir puhu kuşunun çalıların içinde sıkıştığı haberi verilince harekete geçti.
Kendisine haber verilen yaralı yırtıcı hayvanları kurtaran İbrahim Sargın, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde bir puhu kuşunun çalıların içinde sıkıştığı haberi verilince harekete geçti.
Sargın, kimsenin kurtarmaya cesaret edemediği puhu kuşunu kendisine saldırmasına rağmen takıldığı çalıların içinden kurtarmayı başardı.