Süs tavukları şampiyonluk için podyumda
Türkiye'nin dört bir yanındaki yetiştiriciler tarafından yarışma için özel olarak hazırlanan farklı ülkelere özgü 100 ırktan yaklaşık 800 süs tavuk ve horozu, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunun düzenlediği "Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi" için Menemen ilçesindeki Gölpark Fuar Merkezi'ne götürüldü.
Yetkililer tarafından teslim alınarak özel kafeslere konan rengarenk kümes hayvanları, farklı ülkelerden gelen 5 hakem ve 10 asistan tarafından tek tek incelendi, puanları verildi.