Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Hakemlerin ırk standartlarına göre kilosu, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslara göre yaptığı puanlama sonucu her ırkın birincisinin yanı sıra tüm hayvanlar arasından seçilecek salon şampiyonu belirlenecek.