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  3. 17 Aralık 2018 12:05

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Türkiye'nin dört bir yanındaki yetiştiriciler tarafından yarışma için özel olarak hazırlanan farklı ülkelere özgü 100 ırktan yaklaşık 800 süs tavuk ve horozu, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunun düzenlediği "Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi" için Menemen ilçesindeki Gölpark Fuar Merkezi'ne götürüldü.

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Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Yetkililer tarafından teslim alınarak özel kafeslere konan rengarenk kümes hayvanları, farklı ülkelerden gelen 5 hakem ve 10 asistan tarafından tek tek incelendi, puanları verildi.

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Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Hakemlerin ırk standartlarına göre kilosu, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslara göre yaptığı puanlama sonucu her ırkın birincisinin yanı sıra tüm hayvanlar arasından seçilecek salon şampiyonu belirlenecek.

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