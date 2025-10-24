Talihsiz yavru goril Zeytin'den müjdeli haber: Merakla beklenen DNA sonucu geldi
İstanbul Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl bir kargo içerisinde bulunan yavru goril Zeytin'in DNA analizleri sonucu Nijerya menşeli olmadığının belirlendiğini ve bu nedenle Türkiye'de kalmasına karar verildiğini açıklandı.
İstanbul Havalimanı’nda 22 Aralık 2024'te, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kargo içinde yavru bir goril buldu.Yasadışı yollarla yurtdışına götürülmek istenen yavru goril Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altına alındı.
Yavru gorile internette düzenlenen anketle 'Zeytin' ismi verildi. Zeytin'in İstanbul Havalimanı'nda bulunmasının ardından hem son çıkış noktası olan Nijerya hükümeti hem de Türkiye ve Nijerya'nın taraf olduğu 'Nesli Tehlike Altındaki Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi' uyarınca (CITES) yetkililer de sürece dahil oldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yavru goril Zeytin'in DNA analizleri sonucu Nijerya menşeli olmadığının belirlendiğini ve bu nedenle Türkiye'de kalmasına karar verildiğini açıkladı.
DKMP, sosyal medya hesabından 2024 yılı Aralık ayında İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilerek el konulan yavru goril ‘Zeytin'in yapılan DNA analizleri sonucunda Nijerya menşeli olmadığının belirlenmesi üzerine Türkiye'de kalmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, Zeytin'in ilk günden itibaren refahı ve sağlığının titizlikle gözetildiği, veteriner hekimler ve uzman personel eşliğinde gerekli bakımın sağlandığı vurgulandı.