Talihsiz yavru goril Zeytin'den müjdeli haber: Merakla beklenen DNA sonucu geldi

Yavru gorile internette düzenlenen anketle 'Zeytin' ismi verildi. Zeytin'in İstanbul Havalimanı'nda bulunmasının ardından hem son çıkış noktası olan Nijerya hükümeti hem de Türkiye ve Nijerya'nın taraf olduğu 'Nesli Tehlike Altındaki Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi' uyarınca (CITES) yetkililer de sürece dahil oldu.