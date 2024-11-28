  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Tam 35 bin yıllık kılıç dişli bir kedi yavrusu bulundu

Tam 35 bin yıllık kılıç dişli bir kedi yavrusu bulundu

Bilim insanları, Sibirya'da yaklaşık 35 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen bir kılıç dişli kedi yavrusunun neredeyse ‘kusursuz şekilde korunmuş’ mumyasını keşfetti.

Kaynak: DHA
Tam 35 bin yıllık kılıç dişli bir kedi yavrusu bulundu - Resim: 1

Sibirya’da kılıç dişli bir kedi türü olan ‘Homotherium latidens’a ait yavru mumyası keşfedildi.

1 / 4
Tam 35 bin yıllık kılıç dişli bir kedi yavrusu bulundu - Resim: 2

Araştırmacılar yaklaşık 35 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yavrunun, kusursuz şekilde korunmuş deri, kürk ve diş yapısıyla dikkat çektiğini ifade etti.

2 / 4
Tam 35 bin yıllık kılıç dişli bir kedi yavrusu bulundu - Resim: 3

Bilim insanları, mumyanın şimdiye kadar Asya’da keşfedilmiş ilk ‘kılıç dişli kedi mumyası’ olduğunu ve türün Pleistosen dönemde Avrasya'nın geniş bölgelerine yayıldığını kanıtladığını belirtti.

3 / 4
Tam 35 bin yıllık kılıç dişli bir kedi yavrusu bulundu - Resim: 4

Yapılacak DNA analizleri ile yavrunun biyolojisi ve yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.

4 / 4