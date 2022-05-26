Tarihi değiştirecek keşif! 4 uzvu var
Japonya'da omurgalıların en eski atası olabileceği değerlendirilen balığa benzeyen Palaeospondylus Gunni' fosilinde 4 uzuv ve 1 çene belirlendi.
Japonya'daki RIKEN Öncü Araştırma Kümesi'ndeki (RIKEN Cluster for Pioneering Research) Shigeru Kuratani, fosilin bir çenesi ve dört uzvu olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıkardı. Bilim insanları, İskoçya'da bulunan fosili, insanların da dahil olduğu omurgalılar soy ağacının en altına yerleştirdi.
390 milyon yıllık dört uzuvlu balık benzeri bir canlı muhtemelen soy ağacınızda bulmayı umduğunuz kişilerden biri değil. Ancak yeni bir çalışma, Palaeospondylus gunni adlı canlının omurgalıların en eski atası olabileceğini gösterdi.
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Yılanbalığı benzeri yaratığın fosilleri, ilk olarak 1890'da İskoçya'nın Caithness kentinde keşfedildi. Palaeospondylus sadece yaklaşık 5 cm uzunluğunda olduğu için, uzmanlar onu evrim ağacına yerleştirmeyi zor buldular ve bu da kafatası rekonstrüksiyonlarını zorlaştırdı.
Bilim insanları, Palaeospondylus'un kıkırdaklı iskeleti ve eşleştirilmiş uzantılarının olmaması nedeniyle büyük olasılıkla bir lob yüzgeçli balık grubu olan Sarcopterygii'nin bir üyesi olduğunu açıkladı. Sarcopterygii ailesi, Çevredeki karalardan gölün dibine düşen yapraklar, hayvan kalıntıları ve diğer organik kalıntılarla beslenen deniz organizmalarından oluşuyor.