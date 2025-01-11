Tonlarca balık yavrusunu denize geri saldılar

Dededen toruna balıkçılıkla uğraştıklarına vurgu yapan Baran, "Yıllardır bu meslekten karnımızı doyurduk, bu meslekten büyüdük. Daha önce de bocilik (ağın en son daraldığı küçük yer) yaptık. Orada 50-60 yunus yavrusu kalmıştı. Ancak yanlarında diğer balıklarda vardı. Balıkçılığın da iyi gitmediği bir sezondu. Ona rağmen onları da saldık. Doğaya zarar vermemek çok önemli. O gün orada yaklaşık 2 bin kasa balık vardı. Ancak büyüdüklerinde belki 10 bin kasa balık olacak. Tutmak o kadar günah ki. Diğer insanların da hakkını yemiş olursun. Masraflarımız oldukça ağır. Tahmini olarak belki 500-600 bin lira gibi bir zararımız vardı. Ancak hiçbir önemi yok. Önemli olan doğa, ülkemiz ve denizlerimiz. Küçüğü salacağız ki büyüğü gelsin" diye konuştu. (DHA)