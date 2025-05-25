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  4. Burası Afrika değil, Türkiye! Trafikte garip anlar... Çiftlikten kaçtı trafiği birbirine kattı!

Trafikte garip anlar... Çiftlikten kaçtı trafiği birbirine kattı

Hatay'da çiftlikten kaçarak karayoluna çıkan deve kuşunu fark eden vatandaşın, kayıt aldığı anlarda 'abo' diyerek şaşkınlığını dile getirdiği anlar gülümsetti.

Kaynak: İHA
Trafikte garip anlar... Çiftlikten kaçtı trafiği birbirine kattı - Resim: 1

İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde karayoluna çıkarak trafiğe girdi.

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Trafikte garip anlar... Çiftlikten kaçtı trafiği birbirine kattı - Resim: 2

Trafikte deve kuşunu bir anda karşısında gören sürücü zor anlar yaşadı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın 'abo' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlarsa gülümsetti.

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Trafikte garip anlar... Çiftlikten kaçtı trafiği birbirine kattı - Resim: 3
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