Trafikte garip anlar... Çiftlikten kaçtı trafiği birbirine kattı
Hatay'da çiftlikten kaçarak karayoluna çıkan deve kuşunu fark eden vatandaşın, kayıt aldığı anlarda 'abo' diyerek şaşkınlığını dile getirdiği anlar gülümsetti.
Kaynak: İHA
İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde karayoluna çıkarak trafiğe girdi.
1 / 3
Trafikte deve kuşunu bir anda karşısında gören sürücü zor anlar yaşadı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın 'abo' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlarsa gülümsetti.
2 / 3
3 / 3