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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KURBAN BAYRAMI GENELGESİ
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  3. 25 Temmuz 2020 10:15

Tunceli'de boz ayıların beslenme anları...

Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Kıl köyünde, Alevi vatandaşlarca kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı eteklerinde kesilen kurbanlıklardan geriye kalan et parçalarını 2 boz ayının yediği anlar görüntülendi.

Tunceli'de boz ayıların beslenme anları...

Alevi vatandaşlarca kutsal sayılan Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyünde, Düzgün Baba Dağı eteklerindeki cemevinde yöre halkı tarafından zaman zaman kurban kesimi yapılıyor. 

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Tunceli'de boz ayıların beslenme anları...

Vatandaşlar, kestikleri hayvanlardan arda kalan parçasını Düzgün Baba Dağı'nın eteğine bırakarak, hayvanların beslenmelerini sağlıyor. 

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Tunceli'de boz ayıların beslenme anları...

Tuncelili belgesel yapımcısı Caner Canerik, bölgeye giderek, kurbanlıklardan geriye kalan et parçaların hayvanların yemesini görüntüledi.

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Tunceli'de boz ayıların beslenme anları...

Bölgeyi görüntülediği sırada 2 boz ayının gelip et parçalarını yediği anları kaydeden Canerik, "Düzgün Baba Dağı eteklerine bırakılan kurbanlık eti parçaları bölgeye gelen ayıların yediğini öğrenince akşam bölgeye giderek uzun süre bekledim, güneş batmaya başlayınca boz ayılar geldi. 

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