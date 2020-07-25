Tunceli'de boz ayıların beslenme anları...
Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Kıl köyünde, Alevi vatandaşlarca kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı eteklerinde kesilen kurbanlıklardan geriye kalan et parçalarını 2 boz ayının yediği anlar görüntülendi.
Alevi vatandaşlarca kutsal sayılan Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyünde, Düzgün Baba Dağı eteklerindeki cemevinde yöre halkı tarafından zaman zaman kurban kesimi yapılıyor.
Vatandaşlar, kestikleri hayvanlardan arda kalan parçasını Düzgün Baba Dağı'nın eteğine bırakarak, hayvanların beslenmelerini sağlıyor.
Tuncelili belgesel yapımcısı Caner Canerik, bölgeye giderek, kurbanlıklardan geriye kalan et parçaların hayvanların yemesini görüntüledi.