Tunceli'de yiyecek arayan ayı ailesi kamerada
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde cemevinin bahçesine girip yiyecek arayan anne ve 2 yavru bozayı, kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Tunceli, zengin biyoçeşitliliği ve el değmemiş doğasıyla son zamanlarda yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntülere ev sahipliği yapıyor. Son olarak Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi bahçesine inen bir anne bozayı ve iki yavrusu, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Ayıların bahçedeki yiyecek arayışı, bölge sakinlerinden Kenan Aslan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Anne ayı ve yavruları, daha sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
