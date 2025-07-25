Turizm cennetimizde saldırgan Nil kaplumbağası alarmı

Nil kaplumbağasının Afrika kökenli bir tür olduğunu ifade eden Taşkavak, "Tanımlandığı yer Afrika olduğu için bu ismi almış. Ancak ülkemizde de Antakya Samandağı'ndan Muğla Dalaman'a kadar olan bölgelerde, nehirlerin denize döküldüğü tatlı su ağızlarında yayılım göstermektedir" dedi.