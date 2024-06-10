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Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dev yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada - Resim: 1
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Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada - Resim: 2

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) sahasında yer alan Habur Bölgesinde çekilen bu görüntüler ilgi odağı oldu.

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Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada - Resim: 3

Traktörle tarlaya giden bir çiftçi, yolun ortasında boyları yaklaşık 2 metre olan 2 siyah yılan gördü.

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Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada - Resim: 4

Yılanların birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptıklarını fark eden çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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