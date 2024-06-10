Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dev yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
1 / 4
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) sahasında yer alan Habur Bölgesinde çekilen bu görüntüler ilgi odağı oldu.
2 / 4
Traktörle tarlaya giden bir çiftçi, yolun ortasında boyları yaklaşık 2 metre olan 2 siyah yılan gördü.
3 / 4
Yılanların birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptıklarını fark eden çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
4 / 4