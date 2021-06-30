Türkiye'de bir ilk... Çanakkale Boğazı'na salındılar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nce avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların popülasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakozun yumurtalarından elde edilen 150 yavru, Çanakkale Boğazı'nda resif alanına salındı.