Türkiye'de bir ilk... Çanakkale Boğazı'na salındılar
Çanakkale'de avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların popülasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için denize 150 yavru bırakıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nce avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların popülasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakozun yumurtalarından elde edilen 150 yavru, Çanakkale Boğazı'nda resif alanına salındı.
Denizlerde azalan canlı balık stoklarının desteklenmesi için 'aqua' kültürün kullanılabileceğini göstermek amacıyla hazırlanan sosyal farkındalık projesinde, balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakoz, Dardanos Yerleşkesi Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne getirildi.
Burada içi deniz suyu dolu tanka konulan ıstakozun bıraktığı 4 bin yumurtadan 150 yavru elde edildi.
Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ve yüksek mühendis Hakan Baki, dünyaya geldiğinde yaklaşık 1 santim boyutunda olan yavru ıstakozlara, tankların içinde haftalarca baktı.