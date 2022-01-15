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  4. Türkiye'de Emniyet'in ''en gizli silahları'' böyle görüntülendi

Türkiye'de Emniyet'in ''en gizli silahları'' böyle görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan dedektör köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. 13 değişik branşta eğitilen 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek belirlenen testlerden geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alacak.

Türkiye'de Emniyet'in ''en gizli silahları'' böyle görüntülendi - Resim: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek vatandaşların huzurunu sağlamak için eğitiliyor.

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Türkiye'de Emniyet'in ''en gizli silahları'' böyle görüntülendi - Resim: 2

Üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilen köpeklerin anne sütünden kesildikten sonra başlayan eğitimleri ise bir yılı buluyor.

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Türkiye'de Emniyet'in ''en gizli silahları'' böyle görüntülendi - Resim: 3

Eğitim süreleri boyunca her 3 ayda bir teste tabi tutulan hassas burunlar testlerden başarılı geçmeleri halinde ise görev alacağı birimle ilgili eğitim almaya başlıyor.

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Türkiye'de Emniyet'in ''en gizli silahları'' böyle görüntülendi - Resim: 4

KEM'de; canlı insan aramasından asayiş devriyesine, banknot aramasından koku molekülü iz takibinden 13 farklı branşta eğitimin veriliyor.

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