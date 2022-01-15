Türkiye'de Emniyet'in ''en gizli silahları'' böyle görüntülendi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan dedektör köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. 13 değişik branşta eğitilen 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek belirlenen testlerden geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çatısı altında bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek vatandaşların huzurunu sağlamak için eğitiliyor.
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Üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilen köpeklerin anne sütünden kesildikten sonra başlayan eğitimleri ise bir yılı buluyor.
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Eğitim süreleri boyunca her 3 ayda bir teste tabi tutulan hassas burunlar testlerden başarılı geçmeleri halinde ise görev alacağı birimle ilgili eğitim almaya başlıyor.
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KEM'de; canlı insan aramasından asayiş devriyesine, banknot aramasından koku molekülü iz takibinden 13 farklı branşta eğitimin veriliyor.
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