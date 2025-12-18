Türkiye'de ender görülüyor! Doğanın siyah incisi fotokapana yakalandı

Çeltik kargası olarak da bilinen, leylekgiller familyasından büyük, ince uzun yapılı, ince boyunlu, gagası uzun, ince ve koyu kırmızı renkli, uzun kırmızı bacaklı, boyu 95-100 santim, kanat açıklığı 145-155 santim olan ve Türkiye’de nadir görülen karaleylek (Ciconia nigra), kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.