Türkiye'de fotokapanlara yansıyan yaban hayvanları
Türkiye'de yaban hayatının izlenmesi amacıyla kurulan fotokapanlar, birçok yaban hayvanını görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok noktasına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor.
Fotokapanlara yansıyan görüntüler, yaban hayatı çeşitliliğini gösterdi. Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara; yiyecek ve su arayan geyik, karaca, dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak gibi hayvanlar yansıdı.
Görüntülerden, yaban hayvanlarından bazılarının fotokapanı fark ettiği anlaşıldı. Orman içinde, önünde durarak fotokapanı izleyen ve ne olduğunu anlamaya çalışan dağ keçileri ve kurtlar, görüntülere yansıdı.