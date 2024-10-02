Türkiye'de ilk kez denizde görüntülendi: Onun adı Parmak kopartan böceği

Türün tatlı su ortamından deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ayas, “Bildiğimiz gibi bu su böcekleri, tatlı su ortamına adapte olmuş, tatlı suda beslenen, pusu kuran, özellikle kurbağa ve balık gibi omurgalılarla beslenen bir tür. Tabii bu ilginç bir durum. Yani tatlı sularda yaşayan bir türün uyumsal yeteneklerinin ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Deniz ortamına, deniz suyuna adapte olması ve orada popülasyon kurması gerçekten ilginç. Aslında bu türün çok kurak iklimlerden, Hindistan gibi çok daha yağışlı yerlere kadar çok geniş bir dağılımı, çok geniş bir ekolojik niş kullandığını görüyoruz. Tabii burada daha önce dünyada yapılan çalışmalarda Rodos Adası, Kıbrıs'ta yine deniz ortamına adaptasyonuyla ilgili bir çalışma ve araştırma var. Biz bunu Türkiye'de ilk kez Mersin sahillerinde gördük. Bu türün, tatlı su türünün deniz ortamına adapte olduğunu tespit ettik” ifadesini kullandı.