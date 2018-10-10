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  3. 10 Ekim 2018 11:01

Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, Eskişehir ve Beypazarı ormanlarında kızılgeyiklerin çiftleşme öncesi kur davranışlarını fotoğraflamayı başardı.

Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, Eskişehir ve Beypazarı ormanlarında kızılgeyiklerin çiftleşme öncesi kur davranışlarını fotoğraflamayı başardı.

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Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel, "Kaybolmadan Keşfet" başlığı altında Türkiye’deki türlerin fotoğraflanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Türkiye’nin nadir yaban hayatını an be an kaydediyor.

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Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Şenel son olarak çiftleşme dönemindeki kızıl geyiklerin ormanda birbirlerine olan kur davranışlarını yakaladı. Ormanların en ıssız yerlerinde yaşayan geyiklerin bu şekilde fotoğraflarının az olması ise Şenel’in çektiği fotoğrafları ve görüntüleri daha değerli kılıyor.

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Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Türkiye’nin dört yanına dolaşıp 2 yıldır sürdürdüğü çalışma sayesinde bir çok türün farklı anlarını kaydeden Ali Şenel, şimdi de Eskişehir ve Beypazarı ormanlarında kızıl geyiklerin kur davranışlarını görüntüledi.

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