Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Şenel son olarak çiftleşme dönemindeki kızıl geyiklerin ormanda birbirlerine olan kur davranışlarını yakaladı. Ormanların en ıssız yerlerinde yaşayan geyiklerin bu şekilde fotoğraflarının az olması ise Şenel’in çektiği fotoğrafları ve görüntüleri daha değerli kılıyor.



