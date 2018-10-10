Türkiye'de ilk kez görüntülendi

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Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, Eskişehir ve Beypazarı ormanlarında kızılgeyiklerin çiftleşme öncesi kur davranışlarını fotoğraflamayı başardı.
Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, Eskişehir ve Beypazarı ormanlarında kızılgeyiklerin çiftleşme öncesi kur davranışlarını fotoğraflamayı başardı.
Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel, "Kaybolmadan Keşfet" başlığı altında Türkiye’deki türlerin fotoğraflanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Türkiye’nin nadir yaban hayatını an be an kaydediyor.
Şenel son olarak çiftleşme dönemindeki kızıl geyiklerin ormanda birbirlerine olan kur davranışlarını yakaladı. Ormanların en ıssız yerlerinde yaşayan geyiklerin bu şekilde fotoğraflarının az olması ise Şenel’in çektiği fotoğrafları ve görüntüleri daha değerli kılıyor.