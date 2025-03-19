Türkiye'de ormanları ''dumansız yangın''lardan koruyacak ''mikro'' ordu kamerada

Geçen yıl orman zararlılarına karşı 60 bin 21 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 14 milyon 191 bin liralık harcama yapıldı. Ormana zarar veren böceğin biyolojisine göre gerçekleştirilen çalışmalarda, 27 bin 499 hektardaki biyoteknik mücadeleye 20 milyon 465 bin lira, 36 bin 629 hektardaki mekanik mücadeleye 20 milyon 339 bin lira, 498 hektardaki kimyasal mücadeleye 562 bin lira harcama yapıldı. Geçen yıl orman zararlılarıyla mücadeleye toplam 55 milyon 557 bin lira harcandı.