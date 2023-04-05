Türkiye'de yaban hayatından kareler: İlk kez sürü halinde görüldüler!

Paşalı, "Özellikle doğada gördükleri yaban hayvanlarının yavrularını alarak, yuvalarından etmesinler. Çünkü anneleri yakında olabilir. Bazen, 'Yaban hayvanı yavrusu bulduk' ihbarı alıyoruz. Biz de onlara özellikle hayvanın orada kalmasını ve takibini yapacağımızı söylüyoruz. Yaptığımız incelemenin ardından beklediğimiz birkaç günün ardından yavru hayvan aynı yerindeyse gerekli çalışmaları yaparak, bakımını yapmak üzere o bölgeden alıyoruz. Vatandaşlarımız gördükleri yaralı yaban hayvanlarını bize bildirebilirler. Tedavilerinin ardından tekrar aynı bölgede doğaya salıyoruz. Yaban hayatımız ülke olarak zenginliğimiz, bu zenginliği koruyup geliştirip gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bu kapsamda hem kurumsal hem de vatandaşların sorumluluğu var. Kaçak avcılık konusunda duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)