Türkiye'de yerli, yabancı turisti çeken doğal istila

Zorlu bir yolculuğun ardından böceklerin bulunduğu bölgeye ulaşan doğaseverler ve fotoğrafçılar, koruma altına alınan ve halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da bilinen uğur böceklerini fotoğraflıyor.