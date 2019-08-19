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  3. 19 Ağustos 2019 12:30

Türkiye'deki yaban hayat böyle görüntülendi

Türkiye'deki yaban hayat böyle görüntülendi! Kanınız donacak... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi çerçevesinde ormanlar ve çeşitli alanlara yerleştirilen foto kapan ile video kapanlar

Türkiye'deki yaban hayat böyle görüntülendi

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Türkiye'deki yaban hayat böyle görüntülendi

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Türkiye'deki yaban hayat böyle görüntülendi

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Türkiye'deki yaban hayat böyle görüntülendi

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