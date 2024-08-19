Türkiye'den iç ısıtan kareler: Binlercesi denize ulaştı

İlk yumurtlama gününden itibaren sahilde olduklarını belirten dernek başkanı Akdoğan, süreç hakkında bilgi verdi. Son anne kaplumbağanın temmuz ortasında sahile geldiğini ifade eden Akdoğan, "45 ila 60 gün arası kuluçka süreleri var. Biz de son anneyi takip ediyoruz. Böylece son yuvanın açılacağı tarihi tahmin etmeye çalışıyoruz. Yumurtlamak için sahile gelen deniz kaplumbağalarını köpeklerden de koruyoruz. Çevre Müdürlüğü ekipleri de gündüz çalışmaya başlıyor ve gelip yuvaları tespit ediyorlar" dedi. Emekleri ve duyarlılıkları için dernek yönetimi ve gönüllülere teşekkür eden Sarıyıldız, Kazanlı sahilinin, caretta caretta cinsi kaplumbağaların yumurta bıraktığı özel bir bölge olduğunu ifade ederek, "Akşam vakitlerinde yavrular yuvalarından çıkıp denize doğru ilerliyor. Toplum gönüllüleri, çevrecilerimiz ve belediyemiz yetkilileri de yavruların denize ulaşmasının takipçisi oluyor. Bizler de burada çok özel ve güzel bir ana tanıklık ettik" diye konuştu.



