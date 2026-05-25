Türkiye'den yürekleri ıIsıtan görüntü: 13 yaşındaki çocuk kendi yağmurluğunu eşeğine giydirdi

Bölgede yaklaşık 2,5 saat süren sağanak yağışın aniden bastırmasıyla birlikte hayvanının hastalanmasından korkan Alperen, kendisi sadece bir şemsiye ile korunurken yağmurluğunu eşeğinin üzerine örttü. Hayvanlarına gözü gibi bakan 13 yaşındaki çocuk, davranışının ardındaki masum düşünceyi şu sözlerle dile getirdi:

"Eşeğim çabuk hastalanıyor. Bir çoban olarak, hayvanım hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Elimden gelen imkanlarla yağmurluğumu çıkartıp üstünü örttüm. Çünkü ben eve gidince üstümü değiştirir, kendimi kurularım ama o dilsiz bir hayvan olduğu için kendini kurulayamaz."