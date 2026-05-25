Türkiye'den yürekleri ıIsıtan görüntü: 13 yaşındaki çocuk kendi yağmurluğunu eşeğine giydirdi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli yağmura yakalanan 13 yaşındaki çoban Alperen Atıl'ın, "Ben eve gidince kurulanırım ama o dilsiz hayvan kurulayamaz" diyerek kendi yağmurluğunu eşeğine giydirdiği anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında hayvanlarını otlatırken şiddetli yağmura yakalanan 13 yaşındaki çoban Alperen Atıl, üşümemesi için kendi yağmurluğunu eşeğine giydirerek tüm Türkiye'ye örnek olacak bir merhamet dersi verdi. Eşeğinin yanına bir de ısınması için ateş yakan küçük çobanın bu duygu dolu anları, kasaba sakinlerinden Mustafa Kılıç'ın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bölgede yaklaşık 2,5 saat süren sağanak yağışın aniden bastırmasıyla birlikte hayvanının hastalanmasından korkan Alperen, kendisi sadece bir şemsiye ile korunurken yağmurluğunu eşeğinin üzerine örttü. Hayvanlarına gözü gibi bakan 13 yaşındaki çocuk, davranışının ardındaki masum düşünceyi şu sözlerle dile getirdi:
"Eşeğim çabuk hastalanıyor. Bir çoban olarak, hayvanım hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Elimden gelen imkanlarla yağmurluğumu çıkartıp üstünü örttüm. Çünkü ben eve gidince üstümü değiştirir, kendimi kurularım ama o dilsiz bir hayvan olduğu için kendini kurulayamaz."
Olay anında doğa yürüyüşünde olan ve yağan yağmuru görüntülemek isterken tesadüfen bu manzarayla karşılaşan Mustafa Kılıç, o anları ölümsüzleştirdi. Kılıç, küçük çocuğun davranışından çok etkilendiğini belirterek, "Alperen'in eşeğin üzerine yağmurluğu örttüğünü görünce bu örnek davranışı çok takdir ettim. Kadrajıma takılan bu güzel anı es geçmek istemedim; hayvanlara gösterilen bu şefkati herkesin görmesi için paylaştım" şeklinde konuştu. Küçük çobanın eşeğiyle arasına kurduğu bu sımsıcak bağ, sosyal medyada da kısa sürede yayılarak izleyenlerin içini ısıttı.