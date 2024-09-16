Türkiye'nin 170 bine yakın yumurcağı denize kavuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Özel Çevre Koruma Bölgeleri' sınırlarında bulunan 5 ayrı kumsaldaki 4 bin 488 yuvadan çıkan 169 bin 972 deniz kaplumbağası, 2 Eylül itibarıyla denizle buluştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarını koruma ve popülasyonlarını artırma çalışmaları 1989 yılından bu yana devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı 21 kumsal koruma altında bulunuyor. Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alındaki Özel Çevre Koruma Bölgeleri arasında yer alıyor.
Dünya üzerinde yaşayan 8 tür deniz kaplumbağasından 2'si Türkiye'de Akdeniz kıyılarındaki kumsallara yumurta bırakıyor. Akdeniz'in en büyük yuvalanma alanlarından biri olan Mersin Silifke'deki Göksu Deltası'nda ise Caretta Caretta ve Chelonia Mydas (yeşil deniz kaplumbağası) türleri aynı anda yuvalardan çıkıp denizle buluşuyor. Göksu Deltası aynı zamanda Türkiye'deki önemli Ramsar alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Erişkin kaplumbağalar, mayıs-ağustos ayları arasında sahillerin tenhalaştığı gece saatlerinde kumsala gelip yuva kazıyor ve yumurtalarını bırakıyor. 'Deniz Kaplumbağalarının Korunması ve İzlenmesi Projesi' kapsamında bu yuvalar kafeslenip koruma altına alınıyor. 1,5-2 ayı bulan kuluçka süreci tamamlanınca yavru çıkışları takip ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki Göksu Deltası'nda yer alan yuvalardan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum'un 'Koruduk, gün gün takip ettik, şimdi güvenle uğurluyoruz. Akdeniz'in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı' notuyla paylaştığı videoda, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas kaplumbağalarının yuvalarından çıkış anları yer aldı.