Türkiye'nin 170 bine yakın yumurcağı denize kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarını koruma ve popülasyonlarını artırma çalışmaları 1989 yılından bu yana devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı 21 kumsal koruma altında bulunuyor. Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alındaki Özel Çevre Koruma Bölgeleri arasında yer alıyor.