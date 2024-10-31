Türkiye'nin cehenneme dönen cennetinden kahreden manzara
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Ulaş Gölü'nde flamingolar görüntülendi.
Kaynak: İHA
Ulaş ilçesinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü son yıllarda adeta kuraklıkla boğuşuyor.
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Su seviyesinin ciddi oranda düştüğü göl birçok göçmen kuşa da ev sahipliği yapıyor.
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Sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, angut ve uzunbacak gibi türlerin görüldüğü gölde bu kez flamingolar görüntülendi.
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Genellikle Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve İran gibi bölgelerden ülkemize göç eden flamingolar kış aylarının gelmesiyle tekrardan sıcak bölgelere göç ediyor.
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