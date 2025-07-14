Türkiye'nin çok özel katil kene ile mücadele timi doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar doğaya 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanı bırakılacağını duyururken, Bursa’da da kınalı keklikler doğaya salındı.