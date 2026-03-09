Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar
Erzurum'da kış mevsimi, hayatın her alanında mücadele gerektiriyor. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu, yiyecek bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği bu zorlu günlerde, Yunus Emre Mahallesi'nden gelen bir haber, şehirde gönülleri ısıtan bir "vefa" hikayesine dönüştü.
Erzurum'da dondurucu soğuklar ve 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı, sokaktaki dostlarımızı zor durumda bırakıyor. Ancak Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan iki apartman görevlisi, 10 yıldır süren örnek bir dayanışmaya imza atıyor. Apartman sakinlerinden topladıkları ekmek ve yemek artıklarını, "Allah'ın misafirleri" dedikleri kuşlar için ziyafete dönüştüren İbrahim Coşkun ve Samih Karabıyık'ın hikayesi, hem israfı önlüyor hem de gönülleri ısıtıyor.
Apartman görevlileri İbrahim Coşkun ve Samih Karabıyık, yaklaşık 10 yıldır apartman sakinlerinin kapı önlerine bıraktığı bayat ekmekleri ve yemek artıklarını düzenli olarak topluyor.
Atılacak olan bu yiyecekleri "israf" olmaktan kurtaran iki arkadaş, her gün karı küreyerek temizledikleri alana gidiyor.
11 yıldır bölgede görev yapan İbrahim Coşkun, bu süreci şu sözlerle anlattı: "Apartman sakinlerimizin çöpe gidecek ekmeklerini topluyoruz. Samih arkadaşımla beraber kuşların yiyebileceği lokmalara bölüyoruz. Kuşlar artık bizi tanıyor, sesimizi duyunca geliyorlar. Hem israfı önlüyoruz hem de o canlıların yaşamına dokunuyoruz."