Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar

Erzurum'da dondurucu soğuklar ve 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı, sokaktaki dostlarımızı zor durumda bırakıyor. Ancak Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan iki apartman görevlisi, 10 yıldır süren örnek bir dayanışmaya imza atıyor. Apartman sakinlerinden topladıkları ekmek ve yemek artıklarını, "Allah'ın misafirleri" dedikleri kuşlar için ziyafete dönüştüren İbrahim Coşkun ve Samih Karabıyık'ın hikayesi, hem israfı önlüyor hem de gönülleri ısıtıyor.