Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi kışa hazır
Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla kış hazırlıkları başladı.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın ise 4’üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda havaların soğumasıyla birlikte hazırlıklar başladı.
Hayvanların rahat edebilmesi için kışlık barınakların tadilatları yapılıp ısıtma sistemleri kontrol edildi.
Soğuk havalara karşı aşılama sistemleri de gerçekleştirilen hayvanların beslenmelerine de özen gösteriliyor.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, doğal yaşam alanı içinde 380 türden 8 bin hayvanın bulunduğunu ve hayvanların havaların soğumasıyla birlikte kışlık barınaklara alındığını söyledi.
