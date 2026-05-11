Türkiye'nin en gizemli göçmenleri geldi... Trakya semalarından eşsiz manzara
Marmara Denizi’nin kıyısında, yamaç paraşütü ve doğa sporlarının merkezi haline gelen Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi, bu kez gökyüzünde bambaşka bir güzelliğe sahne oldu. Uçmakdere semalarında toplu halde uçan pelikan sürüsü, bölge halkı ve ziyaretçiler için unutulmaz bir manzara oluşturdu.
Özellikle ilkbahar göç döneminde sulak alanlara doğru yol alan pelikanlar, Uçmakdere Mahallesi üzerinde bir süre süzüldükten sonra yollarına devam etti. Gökyüzündeki bu organize ve estetik uçuşu fark eden vatandaşlar, bu nadir anı kaçırmamak için cep telefonlarına sarıldı.
Bölgede doğa fotoğrafları çekmek için bulunan İsmail Can Akan, pelikanların geçişine dair şu ifadeleri kullandı: "Sulak alanlara doğru göç eden pelikanlar bugün gerçekten dikkat çekiciydi. Toplu uçuşlarını izlemek büyük bir keyif verdi. Uçmakdere’ye tatil ve gezi için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de bu anları kaydetmeye çalıştı. Doğanın bu döngüsüne bu kadar yakından tanık olmak heyecan verici."
Uçmakdere’nin eşsiz doğası ve mikro-klima özelliği, göçmen kuşların geçiş güzergahında önemli bir durak olma özelliğini sürdürüyor. Pelikanların bir süre bölge semalarında tur attıktan sonra gözden kaybolmasıyla, geriye sosyal medyada binlerce kez izlenecek o muazzam görüntüler kaldı.