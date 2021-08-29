Türkiye'nin ''gizli yaban hayatı'' fotokapana yakalandı

Oluşturulan su yalaklarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor. Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle bozayı, yaban keçisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin yalaklaların bulunduğu alana gelerek su içmesi fotokapan görüntülerine yansıdı.