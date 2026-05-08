Türkiye'nin güneydoğusundaki masallar diyarı yüzlerce kuş türüyle baharı rengarenk karşıladı
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı, baharın gelişiyle birlikte göçmen kuşların uğrak noktası oldu. 210 bitki ve 250 kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıkta, karların erimesiyle yükselen su seviyesi görsel bir şölen sunuyor. Afrika’dan İran’a uzanan göç yolunun en kritik duraklarından biri olan bu doğa harikası, fotoğraf tutkunlarını ve kuş gözlemcilerini ağırlıyor.
Kaynak: DHA
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine sadece 5 kilometre mesafede bulunan Nehil Sazlığı, kış uykusundan uyanarak onlarca kuş türünün cıvıltısıyla şenlendi.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma altına alınan bu eşsiz alan, doğaseverlerin yeni rotası oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 14’üncü Bölge Müdürlüğü yönetimindeki Nehil Sazlığı, özellikle Afrika ve İran hattındaki kuş göçlerinde hayati bir "mola yeri" işlevi görüyor.
Yapılan son araştırmalar, sulak alanda yaklaşık 210 bitki çeşidinin ve aralarında nesli tehlike altındaki türlerin de bulunduğu 250 kuş türünün varlığını doğruluyor.
