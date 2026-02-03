  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin hayalet kedisi bir kez daha doğal yaşam alanında görüntülendi

Karabük'te bir kişinin evine yakın bölgedeki ormana yerleştirdiği fotokapanla vaşak ve karaca görüntülendi.

Kaynak: DHA
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktadaki ormana fotokapan yerleştirdi.

Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık’ın yerleştirdiği fotokapanla son olarak ormanda gezen vaşak ve karaca görüntülendi.

