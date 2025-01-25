Türkiye'nin kaçak ayısı günler sonra yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan ayı 9 gün sonra yakalandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Karacabey Ovakorusu Ayı Rehabilitasyon Merkezinde rüzgarda devrilen ağacın elektrikli demir çite zarar vermesi üzerine ayılardan biri kaçtı.
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En son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu.
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Sosyal medyadan da mahalle halkının dikkatli olması; ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığına acil olarak bilgi verilmesi istendi.
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112 acil çağrı merkezine Boğazköy Mahallesi'nde ayı görüldüğü ihbarının gelmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı.
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