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  4. Türkiye'nin konuştuğu termal kediden kötü haber geldi

Türkiye'nin konuştuğu termal kedi hayatını kaybetti: Patilerini termal suda ısıtıyordu...

Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale’de termal suyun kenarında patilerini sıcak suya sokarak ısınmaya çalışırken bulunan kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'nin konuştuğu termal kedi hayatını kaybetti: Patilerini termal suda ısıtıyordu... - Resim: 1

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale’de önceki gün, Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

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Türkiye'nin konuştuğu termal kedi hayatını kaybetti: Patilerini termal suda ısıtıyordu... - Resim: 2

Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş sahip çıkmıştı.

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Türkiye'nin konuştuğu termal kedi hayatını kaybetti: Patilerini termal suda ısıtıyordu... - Resim: 3

Mahalledeki veterinerde gerekli müdahalesi yapılarak tedavi altına alınan kediden bugün acı haber geldi.

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Türkiye'nin konuştuğu termal kedi hayatını kaybetti: Patilerini termal suda ısıtıyordu... - Resim: 4

Veba hastalığına yakalandığı öğrenilen kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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