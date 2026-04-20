Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennetinde kabus gerçek oldu: Besin zinciri kırılıyor!

Akdeniz ekosistemine dahil olan bazı türlerin zamanla sisteme uyum sağladığını ve ekonomik değere dönüştüğünü belirten Doç. Dr. Olgaç Güven, “Artık benimseyip isim verdiğimiz türler var. Örneğin 'paşa barbunu', 'lokum balığı' gibi türler sisteme entegre oldu ve tezgahlarda yer almaya başladı. Yine 2000'li yıllarda gelen bazı mercan türleri yerli türlerle aynı alanları paylaşarak rekabete girse de ekonomik katkı sağlayabiliyor. Bu türler hem yerlileşti hem de sofralarımıza girmeye başladı" diye konuştu. Doç. Dr. Güven, bazı göçmen türlerin ise ciddi çevresel baskı oluşturduğunu vurguladı. Özellikle otçul balıkların Akdeniz'in kritik habitatlarından biri olan deniz çayırlarını tehdit ettiğini ifade eden Doç. Dr. Olgaç Güven, “Deniz çayırları; balıklar için yuvalama, yumurtlama ve saklanma alanı. Ancak tavşan balığı gibi türler bu alanları kontrolsüz şekilde tüketiyor. Hatta bu türler yalnızca yetişkin bitkileri değil, yeni sürgünleri de tüketiyor. Bu da kontrolsüz baskı yaratarak, yerli türlerin yaşam alanlarını daraltıyor" ifadelerinin kullandı. Yerli türlerden sarpa ve kupes gibi balıkların da aynı besin kaynağına bağlı olduğunu ancak otçul balık biyokütlesinin yüzde 70-80'inin bu istilacı türlerden oluştuğunun tespit edildiğini belirten Güven, bunun dramatik bir değişim olduğunu ifade etti.