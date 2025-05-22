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Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde nesli tehlike altında olan yavru "su samurları" görüntülendi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı - Resim: 1

Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren yavru 4 adet yavru su samurları, bölgede bulunan vatandaş Baran Canbolat tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı - Resim: 2

Görüntüde, 4 adet yavru su samurunun su yüzeyine çıktığı ve daha sonra kaybolduğu görülüyor.

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Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı - Resim: 3

Öte yandan, su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte.

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Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı - Resim: 4
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