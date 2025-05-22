Türkiye'nin nesli tehdit altındaki en sevimli ailesi kameralara yakalandı
Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde nesli tehlike altında olan yavru "su samurları" görüntülendi.
Kaynak: İHA
Dicle Nehri'nde varlıklarını sürdüren yavru 4 adet yavru su samurları, bölgede bulunan vatandaş Baran Canbolat tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.
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Görüntüde, 4 adet yavru su samurunun su yüzeyine çıktığı ve daha sonra kaybolduğu görülüyor.
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Öte yandan, su samurları, nesli tehlike altında olan tür olarak bilinmekte.
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