  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Türkiye'nin nesli tehdit altındaki sevimli canlısı Hakkari'de ortaya çıktı

Türkiye'nin nesli tehdit altındaki sevimli canlısı Hakkari'de ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin nesli tehdit altındaki sevimli canlısı Hakkari'de ortaya çıktı - Resim: 1

Yüksekova ilçesi Suüstü köyünden geçen derede Fatih Akın ile İbrahim Can isimli vatandaşlar tarafından su samuru görüntülendi.

1 / 8
Türkiye'nin nesli tehdit altındaki sevimli canlısı Hakkari'de ortaya çıktı - Resim: 2

İlk kez su samuru gördüklerini belirten vatandaşlar, "Köye gittiğimizde hemen yol kenarında bulunan derede bir şeylerin olduğunu fark ettik. Oraya yaklaştığımızda su samuru olduğu fark ettik ve hemen kayıt altına aldık. Su samurunun yıllar sonra tekrar bu bölgede görmesi bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

2 / 8
Türkiye'nin nesli tehdit altındaki sevimli canlısı Hakkari'de ortaya çıktı - Resim: 3

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru yıllar sonra yeniden ilçede ortaya çıktı.

3 / 8
Türkiye'nin nesli tehdit altındaki sevimli canlısı Hakkari'de ortaya çıktı - Resim: 4
4 / 8