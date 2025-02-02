Türkiye'nin nesli tehdit altındaki sevimli canlısı Hakkari'de ortaya çıktı

İlk kez su samuru gördüklerini belirten vatandaşlar, "Köye gittiğimizde hemen yol kenarında bulunan derede bir şeylerin olduğunu fark ettik. Oraya yaklaştığımızda su samuru olduğu fark ettik ve hemen kayıt altına aldık. Su samurunun yıllar sonra tekrar bu bölgede görmesi bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.