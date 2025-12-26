Türkiye'nin nesli tehlike altındaki eşsiz güzelliği kameralara yakalandı

  1. Anasayfa
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Göksu Deltası’nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altındaki saz horozu görüntülendi.

Kaynak: İHA
Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar birçok kişinin ilgisini çeken deltada zaman zaman koruma altında olan ve nadir görünen türler de objektiflere yansıyor. 

İlçede fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy da sazlık alanlarda yaşamını sürdüren nesli tehlikedeki saz horozunu görüntüledi. 

Fiziki görünümüyle dikkat çeken ve dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde olan kuş türünün, saatler süren sabırlı bir bekleyişin ardından kayda alındığı belirtildi. 

Köksoy, Göksu Deltası’nın hem ekosistem hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

