Türkiye'nin sahte penguenlerini görenler gözlerine inanamadı: Gören dönüp bir daha baktı
Kars’ta dondurucu soğuklar etkisini artırırken, objektiflere yansıyan ve belgeselleri aratmayan görüntüler herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Çünkü kameralara yansıyan canlılar ilk bakışta kutuplardaki sevimli penguenlere benziyordu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü Kars’ta buz tutan göl yüzeyinde paytak adımlarla yürüyen Sakarmekeler, siyah tüyleri ve beyaz gagalarıyla tam bir penguen illüzyonu oluşturuyor.
Vatandaşların "Kars pengueni" yakıştırması yaptığı Kars'ın maskotu haline gelen Sakarmekeler kışın zorlu şartlarına rağmen bölgeyi terk etmiyor.
Kars’ın sert ayazında suyun donmadığı küçük alanlarda toplanan Sakarmekeler, buzun üzerinde düşe kalka yürüyerek daha derin ve buz tutmayan yerlere gitmeye çalıştı.
O anlar kameralara yansıdı. Sakarmekeler’in kendi ekseni etrafında sürekli dönmeleri ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.
