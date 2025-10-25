Türkiye'nin sürpriz misafiri... Bir sır canlı daha objektiflere yakalandı
Dicle Vadisi’nde görüntülenen "Kızıl gerdanlı incir kuşu" Trakus uzmanları tarafından teyit edildi. Türün görüldüğü iller haritasına Diyarbakır da eklendi.
Kuşların göç yolu üzerindeki Dicle Vadisi’nde DHA muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya tarafından çekilen 'Kızıl gerdanlı incir kuşu', Türkiye'deki kuş fotoğrafçılarının çektiklerini sergilediği ve uzmanlardan oluşan bir kadronun yöneticiliğini yaptığı Trakus'a gönderildi.
Kuşun ‘Kızıl gerdanlı incir kuşu’ olduğu teyit edildi. Ardından kuşun Türkiye'de görüldüğü illerin gösterildiği haritaya, Diyarbakır da eklendi.
Asya ve Avrupa’nın kuzey kesimleriyle Alaska’da yayılım gösteren kızıl gerdanlı incir kuşu, Kuzey kutup dairesi ile Rusya’nın kuzeydoğusunda ürüyor.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla havaların soğuması nedeniyle her sene sonbahar mevsiminde Amerika, Asya ve Avrupa’nın güney kesimlerine göçen kızıl gerdanlı incir kuşu, çetin kışlarda Afrika’nın kuzey kesimlerine kadar iniyor.