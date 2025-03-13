Türkiye'nin turizm cennetlerinde doğanın mucizesi dönemi başladı
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunan ‘caretta caretta’ türü deniz kaplumbağalarının çiftleşme dönemi başladı. Akdeniz kıyılarında koruma çalışmaları yürüten kuruluşlar, carettaların rahatsız edilmemesi uyarısında bulundu.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı (EN) tehlikede gösterilen Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarına sahip Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında her yıl binlerce yavru kaplumbağa denizle buluşuyor.
Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sahillerindeki kumsallarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı bölge ve şube müdürlükleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile yerel halkın iş birliğiyle çok sayıda yuvalama kumsalı, nisan- ekim ayları arasındaki deniz kaplumbağası sezonunda korunuyor.
Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama kumsalları; Muğla'da Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Antalya'da Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Mersin'de Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Adana'da Akyatan Gölü ve Yumurtalık, Hatay'da Samandağ olarak sıralanıyor.
Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, havaların ısınmaya başladığı Akdeniz'de mart ayının ortalarından itibaren çiftleşmeye başlıyor.