Türkiye'nin turizm cennetlerinde doğanın mucizesi dönemi başladı

Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sahillerindeki kumsallarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı bölge ve şube müdürlükleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile yerel halkın iş birliğiyle çok sayıda yuvalama kumsalı, nisan- ekim ayları arasındaki deniz kaplumbağası sezonunda korunuyor.