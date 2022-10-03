Türkiye'nin ''yemek hırsızı'' en ünlü kedisine çok özel operasyon
Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediyi, kilo sorunu nedeniyle veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu`nun kliniğine götürdü.
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Uygulanan diyet yöntemleri kedi Oscar`da sonuç vermedi.
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Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle "mide botoksu" işlemi uygulandı.
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Yarım saat süren operasyonun ardından kedi Oscar uygulanan diyetle birlikte 4 ayda 1 kilo 640 gram zayıfladı.
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