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  4. Türkiye'nin ''yemek hırsızı'' en ünlü kedisine çok özel operasyon

Türkiye'nin ''yemek hırsızı'' en ünlü kedisine çok özel operasyon

Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.

Türkiye'nin ''yemek hırsızı'' en ünlü kedisine çok özel operasyon - Resim: 1

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediyi, kilo sorunu nedeniyle veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu`nun ​​​​​​​kliniğine götürdü.

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Türkiye'nin ''yemek hırsızı'' en ünlü kedisine çok özel operasyon - Resim: 2

Uygulanan diyet yöntemleri kedi Oscar`da sonuç vermedi.

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Türkiye'nin ''yemek hırsızı'' en ünlü kedisine çok özel operasyon - Resim: 3

Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle "mide botoksu" işlemi uygulandı.

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Türkiye'nin ''yemek hırsızı'' en ünlü kedisine çok özel operasyon - Resim: 4

Yarım saat süren operasyonun ardından kedi Oscar uygulanan diyetle birlikte 4 ayda 1 kilo 640 gram zayıfladı.

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