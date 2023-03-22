Türkiye'ye asrın felaketinin yıktığı ilimiz üzerinden geri döndüler...

Göçmen kuşların Hatay'dan Türkiye'ye girmeye devam ettiğini belirten Yoğurtçuoğlu, 17 Mart'ta itibaren deprem bölgesinde ve Milleyha Kuş Cenneti üzerinde kartal, turna ve leylek olmak üzere onlarca türde binlerce kuş görüntülediklerini söyledi. Tüfekle vurularak yaralanmış bir yılan kartalını da görüntülediklerini belirten Yoğurtçuoğlu, "Zorlu hava şartlarında göç eden bu hayvanlara zulmeden, zulüm görür. Uslanmıyorlar, Samandağ ve Defne tepelerinde muazzam bir yırtıcı kuş ve leylek göçü var. Bunca felaketten sonra bile ellerinde tüfeklerle, gelen geçen kuşa ateş ediyorlar. Videodaki kuş, yılan kartalı ve henüz ateş edilmeden yoluna devam ediyor. Sonrasında vurulmuş ama hayatta kalmış. O kadar uyardık. İnsanlar uslanmamış, kartalları öldürmeye devam ediyorlar. Uzaklarda saçma yemiş, ayağı parçalanmış ve kanatları bozulmuş, en sonunda da Milleyha'ya düşmüş" diye konuştu.