Turuncu kedilerin sırrı 112 yıl sonra çözüldü
Japonya ve ABD'den bilim insanlarının yürüttüğü iki ayrı araştırma turuncu renkli kedilerin 112 yıllık sırrını çözdü.
Turuncu kedilerin neden bu renkte olduğu sorusu, tam 110 yıldır bilim insanlarını ve hayvanseverleri merak içinde bırakıyordu.
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1912'de Amerikalı genetikçi Clarence Cook Little tarafından öne sürülen hipotez, yıllar sonra bilimsel olarak doğrulandı. Japon ve Amerikalı araştırmacıların yürüttüğü iki ayrı çalışma, turuncu kedilerin genetik şifresini çözdü.
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Turuncu kedilerin tüy rengini belirleyen gen, ARHGAP36 olarak açıklandı. Bu genin işleyişindeki bir mutasyonun, kedilerin tüy rengini etkilediği ortaya çıktı.
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Turuncu tüylerin bulunduğu bölgelerde bu gen sürekli aktifken, diğer bölgelerde genin büyük ölçüde devre dışı olduğu belirlendi.
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