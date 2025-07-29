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  4. Tuvalette yılan operasyonu... Tuvalete girince ne yapacaklarını şaşırdılar!

Tuvalete giren karayılan, yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Tunceli’de bir işletmenin tuvaletine giren karayılan, doğa koruma görevlisi tarafından yakalanarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İHA
Tuvalete giren karayılan, yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Resim: 1

Tunceli merkez İnönü Mahallesi’nde bulunan bir işletmenin tuvaletinde yılan gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne haber verdi.

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Tuvalete giren karayılan, yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılanı bulunduğu yerde çubukla yakaladı. Yakalanan karayılan yeniden doğal ortamına bırakıldı.

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Tuvalete giren karayılan, yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Resim: 3
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