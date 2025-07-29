Tuvalete giren karayılan, yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
Tunceli’de bir işletmenin tuvaletine giren karayılan, doğa koruma görevlisi tarafından yakalanarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: İHA
Tunceli merkez İnönü Mahallesi’nde bulunan bir işletmenin tuvaletinde yılan gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılanı bulunduğu yerde çubukla yakaladı. Yakalanan karayılan yeniden doğal ortamına bırakıldı.
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