Üç başlı yılanın görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı

BU BOYUTLARA ULAŞAN İLK TÜRLERDEN

Zira bu tür Asya'daki ormanlara özgü olsa da harika bir görüntüye sahip. Bir insanın iki avucu kadar büyük boyutlara ulaşabilen bu tür ilk olarak 1758 yılında keşfedilen bir kelebek türü olarak kayıtlara geçti.