Üç başlı yılanın görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı
Sosyal medyada paylaşılan üç başlı yılanın görüntüsü viral oldu. Görenleri şaşkına çeviren üç başlı yılanla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.
Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğraflar silsilesi ise herkesi korkutmuştu. Ne olduğunu bilmeyenler için üç başlı yılanın ağaca tırmanmış olması 'kabus gibi' yorumlanırken, bazıları Attacus Atlas yani Atlas güvesinin bu görünümünü 'hayatta kalmak için taklit et' şeklinde yorumlamıştı.
Attacus Atlas olarak adlandırılan bu güveyi bilenler ise hayranlığını gizleyemedi. Kullanıcılar arasında pek çok fikir yürüten de oldu. Bazıları bu canlıyla karşı karşıya kalsa korkudan bayılacağını bile söyledi.
BU BOYUTLARA ULAŞAN İLK TÜRLERDEN
Zira bu tür Asya'daki ormanlara özgü olsa da harika bir görüntüye sahip. Bir insanın iki avucu kadar büyük boyutlara ulaşabilen bu tür ilk olarak 1758 yılında keşfedilen bir kelebek türü olarak kayıtlara geçti.
Gelelim Twitter üzerinden paylaşılan görüntülere. Kızgın ve öfke dolu üç başlı bir yılan gibi görünen Attacus Atlas, bir Twitter kullanıcısı olan Rob Allam tarafından 'hiçbir şey göründüğü gibi değildir' mottosuyla paylaşıldı.