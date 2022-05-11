Uzaydan görülebilen tek canlı küresel ısınma nedeniyle tehlike altında
Uzaydan görülebilen tek canlı olan Avustralya kıyılarındaki Büyük Set Resifi, küresel ısınma nedeniyle tehlike aldında.
Avustralya’nın kuzeydoğu sahillerinde yer alan büyük set resifi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bunuyor. Avustralyalı bilim insanları, bu yıl incelenen Büyük Set Resifi mercanlarının yüzde 90’ından fazlasının tahrip olduğunu açıkladı.
SON 7 YILDA 4. KEZ
Bilim insanları, tahribatın son 7 yılda dördüncü kez bu kadar geniş ve yoğun olduğuna dikkat çekti.
James Cook Üniversitesi’nden Jodie Rummer, “Sera etkisi yaratan gazların salınımını azaltmalıyız. Mercan resiflerinin hayatta kalması buna bağlı. 2020'li yıllarda gaz salımını hızlı bir şekilde azaltmamız gerek” diye konuştu.
Diğer taraftan, 2016 ve 2017'de kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı. Normalde rengarenk olan resifler, deniz suyunun ısınması nedeniyle beyazlıyor ve resiflerdeki yaşam son buluyor.