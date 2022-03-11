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  4. Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi

Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir video sosyal medyayı salladı. Acımasız komodo ejderlerinin at avı sosyal medyayı salladı.

Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi - Resim: 1

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir video sosyal medyayı salladı. Acımasız komodo ejderlerinin at avı sosyal medyayı salladı.

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Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi - Resim: 2

Ormanlık alanda at avlayan komodo ejderleri avının önce ayaklarını ısırıp güçsüz düşmelerini sağladı.

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Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi - Resim: 3

Ayağından yaralı olan at daha sonra fazla mücade edemedi ve komodo ejderlerine av oldu.

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Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi - Resim: 4

O anlar ise böyle görüntülendi.

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