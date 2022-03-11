Vahşi doğanın en vahşi anı! Atı canlı canlı yedi
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir video sosyal medyayı salladı. Acımasız komodo ejderlerinin at avı sosyal medyayı salladı.
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir video sosyal medyayı salladı. Acımasız komodo ejderlerinin at avı sosyal medyayı salladı.
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Ormanlık alanda at avlayan komodo ejderleri avının önce ayaklarını ısırıp güçsüz düşmelerini sağladı.
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Ayağından yaralı olan at daha sonra fazla mücade edemedi ve komodo ejderlerine av oldu.
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O anlar ise böyle görüntülendi.
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