Yaban hayatında nadir anlar: Ormanın hayaleti çığlık atarken görüntülendi
Sivas'ta nesli tehlike altında olan ve ''ormanın hayaleti'' olarak anılan vaşak çığlık atarken kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Ormanlarda sessizce ilerlemesi nedeniyle "ormanın hayaleti" olarak anılan nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan vaşak, Sivas'ta ortaya çıktı.
1 / 4
Doğada yiyecek arayan vaşağın bir süre bölgesinde gezinerek çığlık attığı görüldü. Vaşağın gezindiği ve çığlık attığı anları paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Doğada nadir yaşanan bir an, sessizliğin hakimi bile bazen sesini yükseltir. Vaşağın çığlığı, doğanın en güçlü yakınlarından biridir" ifadelerini kullandı. (DHA)
2 / 4
3 / 4
4 / 4