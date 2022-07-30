Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Karabük'te bir doğasever ormana yerleştirdiği fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.
Bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
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Görüntülere nesli tükenmek üzere olan vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz, dağ tavşanı gibi yaban hayvanları takıldı.
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Acil korunması gereken 100 sıcak noktalardan biri olan Karabük Ormanlarına kurulan fotokapanlar bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
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