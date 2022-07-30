  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Karabük'te bir doğasever ormana yerleştirdiği fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.

Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Resim: 1

Bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. 

1 / 5
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Resim: 2

Görüntülere nesli tükenmek üzere olan vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz, dağ tavşanı gibi yaban hayvanları takıldı.

2 / 5
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Resim: 3

Acil korunması gereken 100 sıcak noktalardan biri olan Karabük Ormanlarına kurulan fotokapanlar bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

3 / 5
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Resim: 4
4 / 5